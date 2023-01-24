İtalya Serie A lideri Napoli'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae performansıyla göz dolduruyor. Güney Koreli stoper, Napoli'nin Salernitana'yı 2-0 yendiği maçta 136 isabetli pas atarak bu sezon Serie A'da rekor kırdı.

İtalya Serie A lideri Napoli'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae performansıyla göz dolduruyor. Güney Koreli stoper, Napoli'nin Salernitana'yı 2-0 yendiği maçta 136 isabetli pas atarak bu sezon Serie A'da rekor kırdı.

YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Napoli'nin yıldız futbolcunun gösterdiği performans sonrası yeni bir sözleşme hazırladığı kaydedildi. Napoli'nin yeni sözleşmeyle birlikte Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelini daha yükseğe çekmeyi hedeflediğinden bahsedildi. Kim Min Jae'nin daha önce serbest kalma bedeli maddesi 50 milyon euro olarak ifade edilmişti.