Futbolda son yıllarda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılmaya başlamasına rağmen tartışmalar sona ermiyor. En büyük tartışmalarda hiç şüphesiz ki ofsayt pozisyonlarında yaşanıyor. Çekilen çizgilerden, topun ayaktan çıktığı ana kadar birçok nokta, futbolseverler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.
IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbol basketbol gibi olacak
Dünya futbolunda gündem topun oyunda kalma süresi. IFAB ve FIFA Londra'da yapılacak olan toplantıda bu konuyu masaya yatıracak. Toplantıda futbolun birçok yönden basketbola benzeyeceği sürpriz bir karar alınması gündemde.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ
Ofsayt kararlarının tartışılmaya başlanmasının ardından 'Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi' hayata geçirilmişti. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistem. Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan bu sistem 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılmıştı.
YENİ BİR SİSTEM GELİYOR
2022 Dünya Kupası'nda, hakemler topun oyunda olmadığı sürelere daha fazla dikkat etmeye başladı. Maçların sonunda hatrı sayılır sürede uzatma dakikaları oynanmaya başladı. Bu doğrultuda FIFA ve IFAB'ın Londra'da gerçekleştireceği yıllık toplantıda maçlarda topun oyun kalma süresini artırabilmek için değişiklik önerilerini tartışacak. Times'ta yer alan haberde, yarınki toplantıda FIFA ve IFAB'ın 3 öneriyi değerlendireceği belirtildi. Haberde, basketbolda olduğu gibi maçlarda sürenin durdurulmasının da önerilerinden biri olduğu aktarıldı.