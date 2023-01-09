37 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski, yardım turnuvası düzenledi. Deneyimli oyuncu turnuvada hakemle tartıştı. Tartışmayı ileri taşıyan Podolski oyundan atıldı ve hakeme su şişesi fırlattı.
Lukas Podolski kendi yardım turnuvasında oyundan atıldı!
37 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski, yardım turnuvası düzenledi. Deneyimli oyuncu turnuvada hakemle tartıştı. Tartışmayı ileri taşıyan Podolski oyundan atıldı ve hakeme su şişesi fırlattı.
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Yayın Tarihi: 09.01.2023- 13:08