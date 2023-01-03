Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. İmza töreninde konuşan Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti" dedi.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu. İmza töreninde konuşan Ronaldo, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti" dedi.

İşte o sözler...

"Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Orada işim bitti."

"Avrupa'dan ve başka kıtalardan beni transfer etmek isteyen takımlar vardı ama ben burayı tercih ettim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma."

"Suudi Arabistan çok rekabetçi bir lig."

"Al Nassr'da olduğum için mutluyum. Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Daha önce birçok Suudi Ligi maçı izledim."

"Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. İnsanların benim hakkımda ne dediği umurumda bile değil. Ben kararımı verdim ve bu kararımdan dolayı mutluyum."

TARAFTAR KARŞISINA ÇIKTI



İmza töreni sonrası Cristiano Ronaldo, yeni takımının formasını giydikten sonra statta taraftarların karşısına çıktı. Yıldız oyuncu için kısa bir tören daha düzenlendi.



TARAFTARLARA ARAPÇA SESLENDİ



Statta düzenlenen törende ailesiyle birlikte yer alan Ronaldo, stadı dolduran taraftarlara Arapça seslendi. Yanındakilerin yardımıyla Arapça konuşmaya çalışırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.