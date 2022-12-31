Son olarak Premier Lig devi Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Portekizli yıldızın ilk maçında Lionel Messi'li PSG'ye karşı oynayacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; PSG, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. PSG; Mbappe, Neymar gibi yıldızları kadrosunda bulundururken Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Arjantin'in kaptanı Messi de forma giyiyor. Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi karşılaşması çok beklense de Portekiz'in Fas'a elenişi sonrası bu beklenti boşa çıktı. PSG'nin özel maça Messi'yi de getirmesi bekleniyor.

RONALDO'NUN İLK MAÇI

Goal Arabia'nın iddiasına göre; Al Nassr'ın yeni transferi Ronaldo, herhangi bir engel olmaması halinde Messi'ye karşı bu maçta forma giyecek.