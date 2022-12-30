Brezilya ve dünya futbolunun efsane ismi Pele, hayatını kaybetti. Brezilya basınında yer alan habere göre Pele'nin ailesi, Santos'un 10 numaralı formayı emekliye ayırmasını talep edecek. İşte detaylar...

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla 1000'in üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

BAŞARILARLA DOLU SANTOS YILLARI

Santos'taki ilk yılında henüz 16 yaşındayken gol krallığı yaşayan Pele; Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın transfer tekliflerine rağmen kendisini "milli hazine" olarak nitelendiren Brezilya hükümetinin transferine izin vermemesi nedeniyle takımından ayrılmadı.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.

PELE'NİN AİLESİNDEN FLAŞ İSTEK!

Brezilya basınında yer alan habere göre Pele'nin ailesi, Santos'un 10 numaralı formayı emekliye ayırmasını talep edecek.