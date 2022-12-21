Benzema için o gerçek ortaya çıktı! Dünya Kupası'nda...

2022 Dünya Kupası boyunca en çok konuşulan isimlerden birisi de Karim Benzema'ydı. Fransız yıldızın milli takımı bırakmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fransa Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Karim Benzema hakkında olay bir iddia gündeme geldi. Milli Takımı bırakma kararı alan golcü futbolcunun, sakatlığının geçmesine rağmen kadroya alınmamasının arkasında yatan gerçekler gün yüzüne çıktı.

BENZEMA'YI İSTEMEDİLER

Fransa'da yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Romain Molina, gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Molina, takım kaptanı kaleci Hugo Lloris ile Antoine Griezmann'ın, takım içindeki liderlik rollerinin arka plana atılacağını düşünerek, Benzema'yı kadroda hiç görmek istemedikleri öne sürdü.

Benzema tarafında olan isimlerden de bu desteklerini, kamuoyunda göstermemeleri konusunda uyarıldıkları belirtildi.

DESCHAMPS DÜŞÜNMEDİ BİLE

Benzema'nın sakatlığının düşünüldüğü kadar kötü olmadığını öğrenmesinin ardından son 16 turundan itibaren takımına destek olmak için Katar'da kalmak istedi ancak iddiaya göre Fransız Futbol Federasyonu ve teknik direktör Didier Deschamps, Lloris ve Griezmann'ın takıma liderlik edebilmesi için Benzema'yı düşünmediler.