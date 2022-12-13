2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda Portekiz Milli Takımı'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen ismin Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı.

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Jose Mourinho'ya hem Portekiz hem Roma'yı çalıştırma teklifini de iletileceği belirtilirken, Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.