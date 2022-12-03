Brezilya futbolunun yaşayan efsanesi Pele, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 82 yaşındaki eski futbolcu, bir yılı aşkın süredir kolon bölgesindeki tümör kanseriyle mücadele ediyor. Öte yandan Brezilya basını, Pele hakkındaki kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...

Tedavi gördüğü hastane Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı.

Brezilya basınına göre; kemoterapide istenilen sonuçlar alınamadı.

Folha gazetesi, Pele'nin artık destek tedavi gördüğünü, yani hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığını yazdı.

Pele, bir yılı aşkın süredir kolon bölgesindeki tümör kanseriyle mücadele ediyor.

82 yaşındaki efsane, bu sürede sık sık hastanede tedavi aldı.

Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.