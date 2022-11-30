İspanyol basını, Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'ın El Nassr kulübünden 500 milyon Euro'luk teklif aldığı ifade edildi.

İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun profesyonel kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ileri sürülüyor.

İspanyol gazetesi Marca, El Nassr Kulübünün yıllık 200 milyon avrodan 2,5 sezonluk sözleşme teklif ettiği Ronaldo ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon avronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü.

Fransız teknik direktör Rudi Garcia'nın teknik direktörü olduğu El Nassr'ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.

Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını yazan İspanyol gazetesi, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetti.