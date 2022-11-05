İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 15. haftasında Manchester City, sahasında Fulham'ı konuk etti. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan maviler, sahasında Fulham'ı 90+5'te Erling Haaland'ın attığı golle 2-1 kazandı.
Manchester City'nin gollerini 16'da Alvarez ve 90+5'te Haaland kaydetti.
Fulham'ın tek sayısı ise 28'da Andreas Pereira'dan geldi.
Manchester City'de Joao Cancelo, 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Manchester City 32 puana yükseldi.
Fulham ise 19 puanda kaldı.