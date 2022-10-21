İspanya La Liga devi Real Madrid, uzun zamandır PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'yi gündeminde tutuyor. Ancak eflatun beyazlılar, bu transferde bir türlü mutlu sona ulaşmayı başaramamıştı. Fransız basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Real Madrid'in, geçen sezon takıma geleceği konuşulan ancak PSG'de kalan Kylian Mbappe için hala ilgisinin olduğu öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan habere göre, İspanyol devi, Mbappe konusunda yaşananlara rağmen, Liverpool ve Manchester City ile birlikte Fransız yıldıza ilgi gösteren takımlar arasında yer alıyor.

Ancak Real Madrid'in 23 yaşındaki futbolcunun transferinin belirli şartlara bağlı olduğu öne sürüldü.

Real Madrid yönetimine yakın bir kaynağa dayandırılarak verilen bilgide, Madrid temsilcisinin, Mbappe'nin PSG'de yaptığı gibi kulüpten daha üstünmüş gibi davranmasını istemediği ifade edildi.

Mbappe'nin, şartları kabul etmesi durumunda gelecekte Real Madrid'in bir futbolcusu olma şansına sahip olacağı kaydedildi.

Kylian Mbappe, bu sezon PSG'de 14 maçta 12 gol ve bir asistlik bir performans sergiledi.

PSG ile mayıs ayında yeni sözleşme imzalayan Fransız yıldızın, kontratı 2025'te sona eriyor.