Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe krizi çıktı. Fransız golcü ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Yıldız isim takımdan ayrılmak ve kariyerine La Liga'da devam etmek istiyor.

Marca'daki habere göre; La Liga devi Real Madrid'de forma giyme hayali olan Kylian Mbappe, ocak ayında takımdan ayrılmayı planlıyor.

Yaz aylarında 3 yıl için 600 milyon euro kazanacağı bir sözleşme imza atan futbolcu için başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldığı ancak; Florentino Perez ve Nasser Al Khelaifi arasında bir anlaşmanın söz konusu olamayacağı öne sürüldü.

Paris Saint Germain, golcü futbolcunun Real Madrid'e gitmesine sıcak bakmıyor. Bir diğer iddia ise Mbappe için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'un futbolcuyu istediği ve PSG'nin Ada devine yeşil ışık yaktığı yönünde.

23 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Real Madrid'e gitmeyeceğim. Şu kesin ki bu sezonu Paris'te tamamlayacağım" ifadesini kullanmıştı.

Mbappe ile Neymar arasında esen soğuk rüzgarların da PSG'yi ciddi şekilde etkilediği konuşuluyor. Bu arada Mbappe ile Fransa Milli Takımı arasında da 'imaj hakları' sebebiyle problemler olduğu hatırlatıldı.

Mbappe, yaşanan belirsizlik sebebiyle üzgün. Bu sezon PSG forması altında 17 maçta 1321 dakika süre alan Mbappe, 13 gol kaydetti. Fubolcu geçen sezon 46 maçta 39 gol atıp 21 kez de asist yapmıştı.