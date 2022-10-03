İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Maçın ardından İngiliz efsane Roy Keane mücadele ile ilgili çok sert sözler sarf ederken Ronaldo ile ilgili konuştu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. İngiliz efsane Roy Keane mücadele ile ilgili çok sert sözler sarf ederken Ronaldo ile ilgili konuştu.

Manchester City'nin golleri 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Manchester United'ın gollerini ise 56. dakikada Antony, 84 ve penaltıdan 90+1. dakikada Anthony Martial attı. Erling Haaland, 3 golünün yanı sıra 2 de asist yaparak 5 gole doğrudan etki etti.

8 MAÇTA 14 GOL

Erling Haaland, Manchester United karşısında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'deki 8. maçında 14. golüne ulaştı. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 11 maçta ise 17 gol atmış oldu. Haaland, Manchester City ile Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında hat-trick yapmayı başardı.

TEN HAG'IN YORUMU HAFIZALARA GELDİ

Manchester City'nin farklı üstünlüğüyle sona eren ilk yarı sonrası Erik ten Hag'ın kısa süre önce Erling Haaland hakkında yaptığı yorum gündeme geldi. Erik ten Hag kendisine sorulan bir soru sonrası sinirlenerek, "Erling Haaland'a karşı değil, Manchester City'e karşı oynuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

UNITED TARAFTARI İLK YARIDA TERK KETTİ

Karşılaşmada henüz ilk yarı sona erdiği anda da olsa Manchester United taraftarları, 4. golün ardından stadyumu terk etmeye başlamışlardı.

RONALDO'YU OYUNA SOKMADI

Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Yedek kulübesinde maçı takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu dikkat çekti. Ağır bir yenilgi alan Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

ROY KEANE: "İZLEDİĞİME İNANAMIYORUM"

İlk yarı sonunda canlı yayında konuşan Roy Keane skorla ilgili olarak "Neredeyse izlediğime inanamıyorum! Manchester United'ın ne kadar kötü olduğuna inanamıyorum" dedi.

"UNITED RONALDO'YA SAYGISZILIK YAPIYOR"

İngiliz ekibinin efsanesi Ronaldo ile ilgili olarak ise "United, Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Bence transfer penceresi kapanmadan önce gitmesine izin verilmeliydi. Hag seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyor ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun " ifadelerini kullandı.

"YEDEK OTURMASI ÇOK SAÇMA"

Gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri, transfer seçenekleri vardı, seçeneklerinin olmadığı fikri saçmalık. Seçenekleri vardı. Bence onun gibi bir oyuncu için, Manchester United'ın onu yedekte tutması çok saçma."

"İŞLER DAHA DA ÇİRKİNLEŞECEK"

Bugün iki gol atan Martial'ı sonradan oyuna soktu ama büyük resme baktığımızda Ronaldo oynamayacak. Bir veya iki Avrupa maçında oynadı, sezon ilerledikçe işler daha da çirkinleşecek"

'242 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETİ' İDDİASI

Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Ronaldo'ya iki yıllığına toplamda 242 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu aktaran CNN Portekiz televizyonu ünlü futbolcunun bu teklifi reddettiğini iddia etmişti.

HAFTALIK 2 MİLYON EURO

Sezon boyunca haftalık 2 milyon Euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında yazılmıştı.

REKORU ELİNDE TUTUYOR

Manchester United'da yedek kulübesinden oyuna dahil olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda yerini kaybetmedi. Ronaldo, ülkesi adına 117 gol atarak uluslararası alanda milli takımda en çok gol atan rekorunu elinde tutuyor.

RONALDO HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın Portekiz ile katılacağı son turnuva olmayacağını açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ödül töreninde konuşan Ronaldo, hedefinin EURO 2024'te oynamak olduğunu söyledi.