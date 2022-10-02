Sassuolo - Salernitana maçı CANLI YAYIN (İtalya Serie A canlı izle)

İtalya Serie A'da heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde Sassuolo, sahasında Salernitana'yı konuk ediyor. Heyecan dolu maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 16:15