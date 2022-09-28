Dünya Kupası başlamadan ilk rekorunu kırdı!

Tarihte ilk kez kış ayında oynanacak olan Dünya Kupası'nda rekor başlamadan kırıldı. Turvuna öncesi Katar'da son hazırlıklar devam ederken kupanın maliyeti de açıklandı. Organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. İşte haberin detayları...
Futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası kış ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayında başlayacak turnuva için artık son hazırlıklar yapılıyor. Takvim'in derlediği habere göre bu organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. Katar Dünya Kupası en çok para harcanan turnuva olarak kayıtlara geçecek. 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na 500 milyon dolar harcanmıştı. Fransa'daki turnuvada 2.3 milyar dolar, Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvaya ise 7 milyar dolar harcandı. Almanya, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya'daki dünya kupalarındaki bütçe Katar'ın yanına bile yaklaşamadı. Katar'da 8 yeni stat inşaa edildi. Bu statlar son teknolojiye göre tasarlandı. Katar'a 1 milyon futbolsever bekleniyor. Yeni otel ve konaklama tesislerinin yapımı ise devam ediyor.