Dünya Kupası başlamadan ilk rekorunu kırdı!

Tarihte ilk kez kış ayında oynanacak olan Dünya Kupası'nda rekor başlamadan kırıldı. Turvuna öncesi Katar'da son hazırlıklar devam ederken kupanın maliyeti de açıklandı. Organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. İşte haberin detayları...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 06:40