Yaz transfer döneminde Kayserispor'dan Barcelona'nın yolunu tutan Emre Demir için işler yolunda gitmiyor.
18 yaşındaki genç futbolcu, Barcelona altyapısında Rafael Marquez'in teknik direktörlüğünü yaptığı takımda forma giyiyor.
Emre Demir, sezonun 5 maçı geride kalmasına rağmen sadece bir maçta görev aldı. On numara oyuncusu oynadığı maçta da sadece 6 dakika süre bulabildi.
FC Barca'da yer alan habere göre; genç oyuncu Barcelona genç takımının en kötü başlangıç yapan 2. oyuncusu oldu.
Katalan kulübü, genç oyuncunun bonservisi için Kayserispor'a 2 milyon Euro bedel ödemişti.