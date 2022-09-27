Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir "en kötü başlangıç" listesine girdi

Yaz transfer döneminde Kayserispor'dan Barcelona'nın yolunu tutan Emre Demir için işler yolunda gitmiyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, Barcelona genç takımının en kötü başlangıç yapan 2. oyuncusu oldu.

Yaz transfer döneminde Kayserispor'dan Barcelona'nın yolunu tutan Emre Demir için işler yolunda gitmiyor.

18 yaşındaki genç futbolcu, Barcelona altyapısında Rafael Marquez'in teknik direktörlüğünü yaptığı takımda forma giyiyor.

Emre Demir, sezonun 5 maçı geride kalmasına rağmen sadece bir maçta görev aldı. On numara oyuncusu oynadığı maçta da sadece 6 dakika süre bulabildi.

FC Barca'da yer alan habere göre; genç oyuncu Barcelona genç takımının en kötü başlangıç yapan 2. oyuncusu oldu.

Katalan kulübü, genç oyuncunun bonservisi için Kayserispor'a 2 milyon Euro bedel ödemişti.