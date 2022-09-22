Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor. 2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı. Napoli formasıyla da başarılı performansına devam eden Kim, İtalya'da da gündem oldu.