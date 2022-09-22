Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor. 2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı. Napoli formasıyla da başarılı performansına devam eden Kim, İtalya'da da gündem oldu.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için flaş iddia! Dünya devi...
Fenerbahçe'de muhteşem bir performans sergileyerek Serie A ekiplerinden Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalya'da da büyük alkış topladı. Öte yandan İngiliz basınından Güney Koreli stoper için flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan Napoli'nin başarısında büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.
MANCHESTER UNITED KIM İÇN DEVREDE
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti. Manchester United'ın ara transfer döneminde İtalyan yetkililerle masaya oturacağı öne sürülüyor. Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla 8 maça çıktı. 25 yaşındaki stoper, İtalyan ekibiyle 2 gol kaydetti.