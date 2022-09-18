AVUKATI AÇIKLADI

Paul Pogba'nın avukatı yaşananlar sonrası bir açıklama yaptı ve Paul Pogba'nın Mathias Pogba'yı suçladığını belirtti. Paul Pogba'nın avukatı açıklamasında, "Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak" dedi. Olayla ilgili polise şikayette bulunan Paul Pogba kendisini tehdit eden ve şantaj uygulayan grubun 13 milyon dolarlık bir istekte bulunduğunu kaydetti. İddialara göre iki silahlı kişi, Paul Pogba'yı 13 yaşından bu yana gizlice koruduklarını iddia ederek Juventus'un yıldızından 13 milyon dolar talep etti.