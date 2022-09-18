Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba ağustos ayının son günlerinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Mathias Pogba paylaşımında kardeşi Paul Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını iddia etti. Mathias Pogba aynı zamanda kardeşinin kendisini hapse attırmak istediğini aynı zamanda Kylian Mbappe'yi lanetlemeyi hedeflediğini açıkladı. Fransız basını bu olaylar henüz etkisini yitirmeden kısa bir süre sonra yeni bir iddia ortaya attı. Fransız basınında yer alan haberde organize bir suç çetesi Paul Pogba'ya santaş yaptıktan sonra gasp girişiminde bulundu. Paul Pogba'nın bu olaylarda kardeşinin bir bağlantısı olduğu yönünde Fransız polisine suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
Davada sıcak gelişme! Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba itiraf etti
Pobga kardeşlerin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Şuanda İtalya Serie A devi Juventus'ta top koşturan Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba, kardeşi hakkında önemli iddialarda bulunmuştu. Yaşananların ardından dünya basınında da geniş yer bulan davada önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
AVUKATI AÇIKLADI
Paul Pogba'nın avukatı yaşananlar sonrası bir açıklama yaptı ve Paul Pogba'nın Mathias Pogba'yı suçladığını belirtti. Paul Pogba'nın avukatı açıklamasında, "Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak" dedi. Olayla ilgili polise şikayette bulunan Paul Pogba kendisini tehdit eden ve şantaj uygulayan grubun 13 milyon dolarlık bir istekte bulunduğunu kaydetti. İddialara göre iki silahlı kişi, Paul Pogba'yı 13 yaşından bu yana gizlice koruduklarını iddia ederek Juventus'un yıldızından 13 milyon dolar talep etti.
YASAL SÜREÇ BAŞLADI, MATHİAS GÖZALTINA ALINDI
Paul Pogba'nın şantaj ve gasp suçlamalarının ardından Fransız polisi yasal süreci başlattı. Paul Pogba ve avukatının suçlularla bağlantı kurduğunu iddia ettikleri Mathias Pogba gözaltına alındı. Mathias Pogba'nın gözaltı sürecinde suçunu itiraf ettiği öne sürüldü.