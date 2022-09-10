İspanya La Liga'nın 5. haftasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Barcelona'nın golleri De Jong, Lewandowski, Ansu Fati ve Dembele'den geldi.

Bu sonuçla Barça puanını 13 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Cadiz ise ligin son sırasında 0 puanda kaldı.

MAÇTA KORKUTAN ANLAR

Mücadelede bir Cadiz taraftarının rahatsızlanması sonucu korkutan anlar yaşandı. Maç 83. dakikada dururken, oyuncular soyunma odasına gitti. Mücadele 22.05'te tekrar başladı.