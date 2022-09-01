Premier Lig devi Manchester United Antony'i transfer ettiğini açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United Antony'i transfer ettiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, flaş bir transfere daha imzayı attı. Kırmızı Şeytanlar, Hollanda ekibi Ajax'tan Antony'i 95 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 15:16