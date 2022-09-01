İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manchester ekibi, 95 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.
Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.