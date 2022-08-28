Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Crystal Palace karşısında 4-2 biten maçın ardından 13. kariyer hat-trick'ini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, 7 farklı organizasyonda üçleme gerçekleştirmeyi başardı.
Eliteserien (Norveç Ligi)
Bundesliga (Avusturya Ligi)
OFB Cup (Avusturya Kupası)
Bundesliga (Almanya Ligi)
DFB-Pokal (Almanya Kupası)
Şampiyonlar Ligi
İngiltere Premier Ligi
Haaland'ın kariyerindeki üçlemeleri
1 Molde
5 Salzburg
4 Borussia Dortmund
1 Manchester City
2 Norveç Milli Takımı
Erling Haaland ayrıya Manchester City ile Premier Lig'de hat-trick yapan 15. oyuncu oldu.