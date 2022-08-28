Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 22 yaşındaki inanılmaz bir istatistiğe imza attı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan Erling Haaland, Crystal Palace maçında hat-trick yaptı. Aynı maçta attığı 3 golün ardından Norveçli forvet, kariyerine önemli bir başarı daha eklemiş oldu. İşte Haaland'ın 22 yaşında elde ettiği inanılmaz hat-trick istatistiği...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2022- 13:27