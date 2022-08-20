Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şaşırtan karar! Milli yıldız direkt soyunma odasına gitti

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya sahasında Nantes'ı konuk etti. Mücadelede Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un Cengiz Ünder'i oyuna soktuktan 19 dakika sonra oyundan alması hem milli yıldızı hem de taraftarları şaşırttı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 00:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022- 00:37