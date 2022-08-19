İngiltere Premier Ligi 2. hafta karşılaşmasında Chelsea evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2 sona ererken iki takımın teknik direktörleri arasında tartışma ç��kmıştı. Thomas Tuchel ve Antonio Conte arasında çıkan tartışma, İngiltere Futbol Federasyonu'na kadar gitti. Tartışmadan sonra hakem tarafından kırmızı kart gören iki çalıştırıcıya federasyondan ceza çıktı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2-2 sona eren Chelsea-Tottenham maçında tartışarak kırmızı kart gören takımların teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte'ye çeşitli cezalar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Ağustos Pazar günü oynanan lig maçında birçok kez tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören ikiliye, uygunsuz hareket gerekçesiyle ceza verildiği belirtildi.

Chelsea'yi çalıştıran Tuchel'e bir maç men ve 35 bin sterlin para; Tottenham'ın teknik direktörü Conte'ye ise 15 bin sterlin para cezaları verildi. Tuchel'in, maç sırasındaki hareketlerinin gerekçelerini yazılı olarak federasyona sunması nedeniyle men cezasının geçici olarak kaldırıldığı da ifade edildi.

Taraflar, maç sonrası basına yaptıkları açıklamalarda, hareketlerinin hatalı olduğunu kabul ederek özür dilemişlerdi.