İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.
Premier Lig devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi! Erik ten Hag...
İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'da sular durulmuyor. Takımın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından stadı terk etmişti. Takımın menajeri Erik ten Hag ise maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında oyundan alınınca stadı terk etmişti.
Ronaldo'nun bu hareketi sonrası camiadan yıldız isme büyük tepki geldi.