Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüp, bir dönem Galatasaray'la da anılan Rudi Garcia'yı teknik direktörlük görevine getirdi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüp, bir dönem Galatasaray'la da anılan Rudi Garcia'yı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kariyerinde son olarak Olympik Lyon'u çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Marsilya, Roma ve Lille gibi takımlarda görev almıştı.