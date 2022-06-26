Galatasaray macerasının ardından İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, kariyerine burada devam edecek. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

La Liga ekibi Rayo Vallecano'da yönetim, Radamel Falcao'nun takımda kalacağını açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.

36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.