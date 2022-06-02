İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, bu sezon transfer dönemini hareketli geçirecek. Kırmızı Şeytanlar Barcelona'nın yıldızı Frankie de Jong için harekete geçti. ManU, Pogba'dan boşalan orta sahayı De Jong ile güçlendirecek. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi, de Jong için Barcelona'nın kapısını çalacak. Finansal kısıtlamalar yüzünden satış yapması gereken Barcelona'nın, Manchester United'ın teklifini görmek istediği ancak kulüp tarafından istenilen ücretin 85 milyon euro civarında olmasını umduğu ifade edildi.

ERIK TEN HAG'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Teknik direktörlüğe Ajax'tan Erik ten Hag'ı getiren Manchester United'ın, Hollandalı teknik adamın Ajax'tan da öğrencisi olan Frenkie de Jong için şartları zorlayacağı belirtildi. Frenkie de Jong'un ise Manchester United'a katılıp katılmama konusunda kararsız yaşadığı, bunun en önemli sebebinin ise Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının olduğu ifade edildi.

Frenkie de Jong geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 47 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.