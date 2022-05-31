Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te gündem Lewandowski. Polonya Milli Takımı ile beraber olduğu esnada takımdan ayrılmak istediğini belirten ve "Umarım engel olunmaz." açıklamasını yapan yıldız oyuncu için Oliver Kahn'dan cevap geldi.

Oliver Kahn, Robert Lewandowski'nin yaptığı ayrılık açıklamasına cevap verdi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in icra kurulu başkanlığını yapan efsanevi Alman kaleci Oliver Kahn, Polonya Milli Takımı ile beraber olduğu esnada takımdan ayrılmak istediğini belirten ve "Umarım engel olunmaz." açıklamasını yapan Robert Lewandowski konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınından Sport1'in sorularını yanıtlayan Kahn, şunları söyledi: "Robert'in geleceğini konuşmak hakkında neden bu yolu seçtiğini size söyleyemem. Bunun gibi basın açıklamaları size bir şey kazandırmaz. Robert şu anda olduğu yere buradayken geldi. Bence Bayern'de neye sahip olduğunun farkına varması lazım. Anlayış tek taraflı bir şey değil."

Bayern'in Lewandowski'nin satışına onay verip vermeyeceği bilinmezken, oyuncunun kontratı önümüzdeki sezon sonunda tamamlanacak.

Lewandowski'nin açıklamaları şu şekildeydi: "Şu an itibarıyla Bayern'deki hikayem kesin olarak sona erdi. Geçtiğimiz aylarda kulüple yaşadığımız şeylerden sonra tekrar beraber çalışabileceğimizi zannetmiyorum. Sanıyorum ki transfer olmam herkes için en iyi seçenek. Bayern Münih ciddi bir kulüp ve umarım sırf buna hakları var diye beni zorla kulüpte tutmaya çalışıp, transferime engel olmazlar. Umarım beni durdurmaya çalışmazlar."