Fransa Ligue 1 Play-Out Finali'nde St. Etienne ile Auxerre karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken penaltı atışları sonrası Auxerre rakibini 5-4 mağlup etti ve lige yükselen taraf oldu.

Fransa Ligue 1 Play-Out Finali'nde Pascal Dupraz'ın ekibi St. Etienne ile Jean-Marc Furlan'ın yönettiği Auxerre karşı karşıya geldi.

1-1'lik ilk maçın rövanşında Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken penaltı atışları sonrası Auxerre rakibini 5-4 mağlup etti ve lige yükselen taraf oldu.

Auxerre'nin golü 51'de Hamza Sakhi'den gelirken, St. Ettiene'in beraberlik golü 76'da Mahdi Camara'dan geldi. Penaltılarda ise St. Etienne adına ilk penaltıyı kullanan Ryan Boudebouz'un atıştan yararlanamadı.

Bu sonuçla beraber kazandığı 10 şampiyonlukla Ligue 1'in en çok şampiyonluğa sahip iki takımından biri olan St. Etienne, küme düşmüş oldu. Maçın galibi Auxerre ise 2011-12 sezonunda düştüğü Ligue 1'e tam 10 yıl sonra geri dönmeyi başardı.

OLAYLI VEDA

Karşılaşmanın ardından Saint Etienne taraftarları, sahaya girerek takımlarına olan tepkisini sert bir biçimde gösterdi.