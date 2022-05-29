İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da Ralf Rangnick kulüpten ayrıldı
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı Şeytanlar'da Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici teknik direktörlük görevine getirilen ve sezonun tamamlanması ile beraber danışmanlık rolüne geçmesi beklenen Ralf Rangnick, görevini bıraktığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'de Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici teknik direktörlük görevine getirilen ve sezonun tamamlanması ile beraber danışmanlık rolüne geçmesi beklenen Ralf Rangnick, kulüpten ayrıldı.
Danışmanlık görevini Avusturya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine daha fazla odaklanmak için bıraktığını duyurdu.