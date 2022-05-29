İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da Ralf Rangnick kulüpten ayrıldı

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı Şeytanlar'da Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici teknik direktörlük görevine getirilen ve sezonun tamamlanması ile beraber danışmanlık rolüne geçmesi beklenen Ralf Rangnick, görevini bıraktığını duyurdu.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 18:18