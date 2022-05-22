İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti. Haftaya lider giren Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Maviler 2-0 geri düşmesine rağmen Gerrard'ın öğrencilerini 3-2 yendi ve şampiyonluğa uzandı.
Maçta gol perdesini 37. dakikada Cash açtı. Aston Villa 69. dakikada Coutinho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.
Ancak Pep Guardiola'nın öğrencileri pes etmedi. 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 78. dakikada Rodri'nin golleriyle skor 2-2'ye geldi.
81'de İlkay Gündoğan bir kez daha sahneye çıktı ve maçı 3-2'ye getirdi.
Manchester ekibi, ikinci Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa uzandı.