İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti. Haftaya lider giren Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Maviler 2-0 geri düşmesine rağmen Gerrard'ın öğrencilerini 3-2 yendi ve şampiyonluğa uzandı.

İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti. Haftaya lider giren Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Maviler 2-0 geri düşmesine rağmen Gerrard'ın öğrencilerini 3-2 yendi ve şampiyonluğa uzandı.

Maçta gol perdesini 37. dakikada Cash açtı. Aston Villa 69. dakikada Coutinho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Ancak Pep Guardiola'nın öğrencileri pes etmedi. 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 78. dakikada Rodri'nin golleriyle skor 2-2'ye geldi.

81'de İlkay Gündoğan bir kez daha sahneye çıktı ve maçı 3-2'ye getirdi.

Manchester ekibi, ikinci Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa uzandı.