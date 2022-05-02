Leverkusen - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 2-0 (Leverkusen - Frankfurt maç özeti)
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 23:23
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Leverkusen'in golleri Pulinho ve Patrick Schick'ten geldi.
Bu sonuçla Leverkusen 58 puana yükseldi. Frankfurt ise 40 puanda kaldı.
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