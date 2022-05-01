Beşiktaş'tan dört yıl önce, yaklaşık 23 milyon euro gibi rekor bir bonservis karşılığında gittiği İngiliz ekibinde sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan golcü oyuncunun, takımla yollarının ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.