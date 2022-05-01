Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, futbolcuları Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.
Everton Menajeri Frank Lampard'dan Cenk Tosun açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Frank Lampard, milli futbolcumuz Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan yıldız oyuncudan övgü dolu sözlerle bahseden İngiliz menajer, oyuncunun geleceği hakkında da konuştu.
Beşiktaş'tan dört yıl önce, yaklaşık 23 milyon euro gibi rekor bir bonservis karşılığında gittiği İngiliz ekibinde sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan golcü oyuncunun, takımla yollarının ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.
Bu sezon sakatlıklardan başını alamayan 30 yaşındaki santrfor hakkında Lampard, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında şunları söyledi: