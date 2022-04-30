İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Espanyol'u konuk etti. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Espanyol'u konuk etti. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Rodrygo (2), Asensio ve Benzema'dan geldi.

Bu sonuçla Real Madrid 81 puana yükseldi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Espanyol ise 39 puanda kaldı.

35. ZAFER!

İspanyol devi bu şampiyonlukla birlikte tarihindeki 35. İspanya şampiyonluğunu elde etti. Real'in en yakın takipçileri 26 şampiyonlukla Barcelona, 11 şampiyonlukla Atletico Madrid ve 8 şampiyonlukla Athletic Bilbao.

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