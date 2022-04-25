Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki performansıyla Milanlı taraftarlara adeta iç çektirirken, Interli taraftarlara da görsel bir şölen izletiyor.
Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan bin pişman!
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Ligin iki güçlü ekibi Milan ile Inter zirve için kozlarını paylaşıyor. Öte yandan bu mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da büyük rol oynuyor. Sezon başında yıldız ismi ezeli rakibine kaptıran Milan ise, Hakan'ın dudak uçuklatan performansıyla bin pişman oldu. İşte detaylar...
Milan'da hiç gösteremediği özelliklerini Inter'de sergilemeye başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da yaşadığı istikrarsızlık sorununu da Inter'de hiç yaşamadı. Sezon içinde Inter'in kötü maçlar çıkardığı dönemlerde dahi Hakan Çalhanoğlu, performansıyla taraftarların gönlüne performansla taraftarların gönlünü kazandı.
BROZOVIC İLE UYUMU
Bu sezon gösterdiği 7 gol 11 asist ile takıma büyük katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nu sezon başında takıma bonservissiz şekilde kattıkları için "şanslı" hisseden Inter yetkilileri, milli futbolcunun saha içinde Marcelo Brozovic ile yakaladığı uyumdan da son derece memnun. Oyun içinde yönetmesi oldukça zor bir karaktere sahip olan Brozovic'in, Hakan'ın yeteneklerinin farkında olup onun öne çıkmasını sağlayacak bir oyun stili benimsemesi, takımın Serie A'daki başarısında pay sahibi olan faktörlerden biri oldu. Öyle ki; Brozovic'in sahada pas vermek için önce Hakan Çalhanoğlu'nu araması, ikili arasında müthiş bir uyum yakalanmasını sağladı.