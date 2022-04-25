BROZOVIC İLE UYUMU

Bu sezon gösterdiği 7 gol 11 asist ile takıma büyük katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nu sezon başında takıma bonservissiz şekilde kattıkları için "şanslı" hisseden Inter yetkilileri, milli futbolcunun saha içinde Marcelo Brozovic ile yakaladığı uyumdan da son derece memnun. Oyun içinde yönetmesi oldukça zor bir karaktere sahip olan Brozovic'in, Hakan'ın yeteneklerinin farkında olup onun öne çıkmasını sağlayacak bir oyun stili benimsemesi, takımın Serie A'daki başarısında pay sahibi olan faktörlerden biri oldu. Öyle ki; Brozovic'in sahada pas vermek için önce Hakan Çalhanoğlu'nu araması, ikili arasında müthiş bir uyum yakalanmasını sağladı.