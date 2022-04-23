Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Bayern Münih, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Serge Gnabry, Robert Lewandowski ve Jamal Musiala'dan geldi.
Dortmund'un tek golünü ise penaltıdan Emre Can kaydetti.
Bu zaferle birlikte Bayern Münih, üst üste 10'uncu, toplamda 32'nci şampiyonluğunu elde etti.
Bayern Münih hocası Julian Nagelsmann ise ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.