Premier Lig devlerinden Manchester United'ın kaptanı ve deneyimli savunmacısı Harry Maguire, performansıyla eleştiri oklarının hedefi konumuna geldi.
TRANSFER HABERLERİ - Harry Maguire'a tepkiler dozunu aştı! "Evine bomba koyacağım"
Manchester United'ta performansı tartışılan Harry Maguire'a tepkiler dozunu aştı. İngiliz savunmacı için daha önce görülmemiş bir tehdit gerçekleşti. Maguire'ın menajeri, oyuncunun evine bomba yerleştirerek saldırı düzenleneceğine dair bir mail aldıklarını ve konuyu hemen polise aktardıklarını söyledi. İşte detaylar...
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da istikrarsız bir görüntü çizen ve ligde son olarak deplasmanda Liverpool'a farklı mağlup olan United'da özellikle Maguire, sosyal medyadan çok sert eleştiriler alıyordu.
29 yaşındaki stoper, son olarak görülmemiş bir tehditle başbaşa kaldı. Maguire'ın menajeri, oyuncunun evine bomba yerleştirerek saldırı düzenleneceğine dair bir mail aldıklarını ve konuyu hemen polise aktardıklarını söyledi.