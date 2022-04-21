Yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde Harry birçok tehdit mesajı aldı ancak son aldığı tehdit, nişanlısı ve 2 çocuğunu da yakından ilgilendiriyordu. Konuyu hemen polise bildirdik. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği, Harry'nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu oynayacakları maç için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ancak şu anda daha fazla ayrıntı açıklamayacağız" ifadeleri kullanıldı.