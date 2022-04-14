İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'ın yıldızı Marcus Rasford için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında çıkan haberde İngiliz futbolcu için PSG'nin devreye girdiği iddia edildi.

Manchester United'da bekleneni bir türlü veremeyen Marcus Rashford için flaş bir iddia geldi.

Fransız basınına göre, Paris Saint Germain'in Manchester United'da genç yıldızı Rashford'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde Paris ekibinin, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan genç oyuncu ile prensipte anlaştığı kaydedildi.

Daha önce de İngiliz ekibi, Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'ye teklif yapmış ancak genç yıldız bu teklifi geri çevirmişti.

İngiliz oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.