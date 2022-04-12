TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajeri Erik Ten Hag oluyor!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Ragnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)