İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Rangnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.
TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajeri Erik Ten Hag oluyor!
İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Ragnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Fatih Burak Yıldırım| Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 20:49
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Manchester United, şuanda Ajax'ın başındaki Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. Haberin detayında ManU'nun 4 yıl sürecek bir anlaşmaya onay verdiği belirtildi.
Ancak resmi imzanın 17 Nisan'da Hollanda Kupası Finali'nde oynanacak olan Ajax - PSV Eindhoven maçının ardından atılacağı ifade edildi.