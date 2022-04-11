Robert Lewandowski, sözleşmesi bitince Barcelona'ya gideceğini Bayern Münih kulüp yönetimine bildirdi.
Yılın transfer bombası! Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Polonyalı santrfor için Barcelona sesleri yükselirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Polonya'dan TVP Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı golcü, Barcelona ile anlaştığını ilk olarak Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi.
Barcelona'ya imza attığında 35 yaşında olacak olan Lewandowski, Katalan kulübü ile uzun süre boyunca online görüşme yaptı. Lewandowski'nin bu kararında Bayern Münih'in 2023'te sona erecek sözleşmeyi şimdiden uzatmak istemesi ve sözleşme uzatma görüşmeleri için de isteksiz olmasının etkili olduğu belirtildi.