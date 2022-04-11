Bayern Münih'in sürpriz bir karar alarak bu yaz Lewandowski'yi serbest bırakmasının da ihtimal dahilinde olduğu ve transferin bu yaz da gerçekleşebileceği ifade edildi. Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.