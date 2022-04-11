Futbol efsanesi Ronaldinho, 2022 Dünya Kupası hakkında yorumlarda bulundu. Eski futbolcu, "Brezilya her zaman bu turnuvada favori. Luis Enrique'nin İspanya'sı da Katar'da iyi işler yapabilecek güçte. Birçok güçlü ülke var tabi ama ben Brezilya'yı favori görüyorum" dedi.

Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho, başta Lionel Messi olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Konuşmasına Lionel Messi ve Neymar'ın performansıyla başlayan efsane oyuncu yaptığı açıklamada, "Messi PSG'ye gittiğinde onunla konuştuk. Hayat böyle, sürprizlerle dolu. Daha önce de söylediğim gibi en önemli şey onu mutlu görmek. Neymar ise ülkemizde bir fenomen, bir yıldız, en büyük idol. Söylenecek fazla bir şey yok. Onun hakkında iyi şeyler konuşmaya başlarsam konuşmamı bitiremem." dedi.

Vatandaşı genç yıldız dayı ve aynı zamanda Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Raphinha ile ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Raphinha benim şehrim Porto Alegre'den ve aynı mahalleliyiz. Babası çok yakın arkadaşım ve onu çocukluğumdan beri tanırım. Şans eseri şimdi Deco ile çalışıyor. İşler şimdi onun için çok iyi gidiyor. Çok yetenekli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'ndaki favorisini de belirten Ronaldinho, "Brezilya her zaman bu turnuvada favori. Luis Enrique'nin İspanya'sı da Katar'da iyi işler yapabilecek güçte. Birçok güçlü ülke var tabi ama ben Brezilya'yı favori görüyorum." ifadelerini kullandı.