İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye dünya yıldızı futbolcusu Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile çok kritik bir maça çıkacak olan mavilerde bu maçta Belçikalı yıldız forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e konuk olacak olan Chelsea'ye yıldız golcü Romelu Lukaku'dan kötü haber. İngiliz ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel, Belçikalı yıldızın maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Stamford Bridge'de oynanan ilk maçta İspanyol ekibine 3-1 mağlup olan Chelsea'de Thomas Tuchel, rövanş maçı öncesi takımdaki sakatlıklar hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, Lukaku'nun kadroda yer almadığını belirterek, Romelu, son zamanlarda aşil tendonunda hissettiği ağrı nedeniyle takımla birlikte seyahat etmeyecek." sözlerini dile getirdi.

"PEK OLASI DEĞİL AMA DENEMEYE DEĞER"

Eşleşmedeki şansları sorulduğunda ise Tuchel, "Elbette ilk ayağın sonucu göz önüne alındığında büyük şansımız yok. Müsabaka, rakip ve stadyum göz önüne alındığında çok zor olacak. Pek olası değil ama denemeye değer. Bu elimizden gelenin en iyisini yapacağımı ve tüm limitimizle oynayacağımız anlamına geliyor. İşte olan bu, bizim için büyük bir maç olacak." dedi.