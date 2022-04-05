PSG'nin yıldızı Sergio Ramos'a sert eleştiri! "Ayda 1 milyon Euro kazanıyor ama..."

Real Madrid'den Paris Saint-Germain'e transfer olan ancak burada bir türlü beklentileri karşılayamayan Sergio Ramos, eleştiri bombardımanına tutuldu. İspanyol stoper, son olarak Fransız kulübünün eski oyuncularından Jerome Rothen'in de eleştirilerinden nasibini aldı. İşte detaylar...

Paris Saint Germain'in İspanyol oyuncusu Sergio Ramos, bu sezon gösterdiği performans sebebiyle eleştirilmeye devam ediyor.

Paris ekibinin hafta sonu evinde Lorient'ı 5-1 mağlup ettiği maçta seyirciler tarafından ıslıklanan Sergio Ramos, takımın eski oyuncusu Jerome Rothen'in de eleştirilerinden nasibini aldı.

Kendi adıyla yayımladığı radyo programında konuşan Rothen, "Ramos maçtan önce Paris'te kalmak istediğini söyledi. Onun ayda 1 milyon euro kazanmaya devam etmek istemesi beni çok şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece 6 maça çıkan Ramos'u affedemeyeceğini söyleyen Rothen, "Onun ayda 1 milyon euro kazanıp kulüpte kalmak istiyor ancak o zaman sahaya çıkıp işini yapmalı." sözlerini sarf etti.

Eski Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, bu sezon transfer olduğu Paris Saint Germain formasıyla yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maça çıkabildi.