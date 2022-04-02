İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi. Son haftalarda çıkışa geçen ve üst üste galibiyetler alan Londra ekibi, sahasında 4-1'lik skorla mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi. Son haftalarda çıkışa geçen ve üst üste galibiyetler alan Londra ekibi, sahasında 4-1'lik skorla mağlup oldu.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta gol perdesini 48. dakikada Chelsea forması giyen Rüdiger açtı. Bu gole Brentford'dan cevap gecikmedi. Önce 50. dakikada Janelt ile beraberliği yakalayan Brentford, 54'te Eriksen'in golüyle öne geçti.

Brentford 61. dakikada Janelt ve 87. dakikada Wissa'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Bu sonuçla Brentford 33 puana yükseldi. Chelsea ise 59 puanda kaldı.