Real Madrid'in, Shakhtar Donetsk'de forma giyen 18 yaşındaki sağ bek Vinicius Tobias'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığı açıklandı.

Shakhtar Donetsk'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vinicius Tobias 2022-23 sezonunun sonuna kadar Real Madrid kulübüne kiralık olarak katılmıştır. Real Madrid, oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahiptir." denildi.

İspanyol basınında; Real Madrid'in, oyuncuyu Castilla takımında deneyip üst seviye için ne kadar iyi olduğunu anladıktan sonra satın opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vereceği ifade edildi.

18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Ukrayna Ligi'nin ertelenmesi sebebiyle ocak ayında katıldığı Shakhtar Donetsk ile henüz resmi maça çıkamamıştı.