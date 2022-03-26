Hollanda - Danimarka maç sonucu: 4-2 (Hollanda - Danimarka maç özeti) Christian Eriksen golle döndü
Uluslararası hazırlık maçlarında Hollanda ile Danimarka kozlarını paylaştı. 6 gollü maçta gülen taraf Hollanda olurken, gecenin dikkat çeken ismi ise Eriksen oldu. Danimarkalı futbolcu, Euro 2020'de yaşadığı rahatsızlık sonrası 9 ay sonra milli takıma golle döndü.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 00:40
Uluslararası hazırlık maçlarında Hollanda ile Danimarka kozlarını paylaştı. 6 gollü maçta gülen taraf Hollanda olurken, gecenin dikkat çeken ismi ise Eriksen oldu. Danimarkalı futbolcu, Euro 2020'de yaşadığı rahatsızlık sonrası 9 ay sonra milli takıma golle döndü.
Hollanda'nın golleri Bergwijn (2), Ake ve Depay'dan geldi.
Danimarka'nın gollerini ise Vestergaard ve Eriksen kaydetti.