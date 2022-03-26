Uluslararası hazırlık maçlarında Hollanda ile Danimarka kozlarını paylaştı. 6 gollü maçta gülen taraf Hollanda olurken, gecenin dikkat çeken ismi ise Eriksen oldu. Danimarkalı futbolcu, Euro 2020'de yaşadığı rahatsızlık sonrası 9 ay sonra milli takıma golle döndü.

Uluslararası hazırlık maçlarında Hollanda ile Danimarka kozlarını paylaştı. 6 gollü maçta gülen taraf Hollanda olurken, gecenin dikkat çeken ismi ise Eriksen oldu. Danimarkalı futbolcu, Euro 2020'de yaşadığı rahatsızlık sonrası 9 ay sonra milli takıma golle döndü.

Hollanda'nın golleri Bergwijn (2), Ake ve Depay'dan geldi.

Danimarka'nın gollerini ise Vestergaard ve Eriksen kaydetti.