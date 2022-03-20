La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı muhtemel 11'leri...

İspanya La Liga'da nefesler tutuldu. Her sezonun en çok dikkat çeken maçlarından olan El Clasico heyecanı bu sezon da nefes kesecek. İki ezeli rakip Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. İşte dev maç öncesi muhtemel 11'ler...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 13:52