İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona, kozlarını Santiago Bernabeau Stadı'nda paylaşacak.
La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak! İşte Real Madrid - Barcelona maçı muhtemel 11'leri...
İspanya La Liga'da nefesler tutuldu. Her sezonun en çok dikkat çeken maçlarından olan El Clasico heyecanı bu sezon da nefes kesecek. İki ezeli rakip Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. İşte dev maç öncesi muhtemel 11'ler...
La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Barcelona'nın dev mücadelesi 20 Mart Pazar günü TSİ 23:00'da başlayacak.
Ligde son 6 maçından 5 galibiyetle ayrılmayı bilen lider Real Madrid'de, yıldız oyuncu Karim Benzema ve Ferland Mendy maç kadrosunda yer alamayacak. La Liga'daki son 4 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Xavi'nin ekibi Barcelona'da ise Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti ve Serginio Dest gibi eksikler bulunuyor.