La Liga'da El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanacak. İspanyol futbolunun en büyük 2 kulübü Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

La Liga'nın 29. haftasında El Clasico Real Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak

Lider Real Madrid, La Liga'nın 29. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev mücadeleyi 20 Mart Pazar günü saat 23.00'te D-Smart'tan canlı yayınlayacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise, uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor.

Ligde Lider durumda bulunan Real Madrid 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Bir maç eksiği bulunan konuk ekip Barcelona ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.