Premier Lig'de Everton - Newcastle United maçında akılalmaz olay! Kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede sahalarada görülmemiş bir olay yaşandı. Bir taraftar sahaya atlayarak kendisini kale direğine kelepçeledi. İşte o görüntüler...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 10:06