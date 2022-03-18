İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Newcastle United maçı müthiş bir müsabakaya sahne oldu. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrılırken maçta uzun süre unutulmayacak bir hadise yaşandı.
Premier Lig'de Everton - Newcastle United maçında akılalmaz olay! Kale direğine kelepçeledi
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede sahalarada görülmemiş bir olay yaşandı. Bir taraftar sahaya atlayarak kendisini kale direğine kelepçeledi. İşte o görüntüler...
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 10:06
Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 devam ederken bir taraftar sahaya girerek dikkat çeken bir olaya imza attı.
Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.